«مفوضية حقوق الإنسان» قلقة من استهداف الحوثي للمدنيين في مأرب

الرياض - محمد عبدالله - أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، عن قلقها البالغ إزاء استمرار استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، للمدنيين والأعيان المدنية بمدينة مأرب، والتي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال ونساء.

وذكرت المتحدثة باسم المفوضية، ليز تروسيل (وفقًا لوكالة الانباء السعودية –واس)، أن الهجمات الأخيرة على مدينة مأرب استهدفت مجمعاً مدنياً أدى إلى مقتل 8 وإصابة 30 مدنياً، إضافةً إلى تضرر ثلاث سيارات إسعاف استجابت للهجمات الأولى جراء انفجار الطائرة بدون طيار حيث أصيب اثنان من موظفي الإسعاف.

وأشارت المتحدثة باسم المفوضية، إلى الهجوم الصاروخي الذي سبق الهجوم الأخير بأيام مستهدفاً محطة بنزين وأسفر عنه مقتل 21 مدنياً بينهم أطفال.

كانت ميليشيا الحوثي الإرهابية، قصفت مطلع الشهر الجاري مدينة مأرب بثلاثة صواريخ بالستية وثلاث طائرات مفخخة، مستهدفة في هجومين منفصلين محطة وقود ومسجدا وسجناً للنساء، مخلفتاً 31 قتيلاً و30 جريحاً من المدنيين.

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