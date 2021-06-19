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ضبط مقيم إثيوبي بمكة جمع 462 ألف ريال بطريقة غير مشروعة

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية، ارتكب جرائم جمع الأموال بطريقة غير مشروعة، وعثر معه على أكثر من 462 ألف ريال.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة (وفقًا لوكالة الأنباء –واس)، إن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، تمكنت من القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية في العقد الخامس من العمر، ارتكب جرائم جمع الأموال من أشخاص بطريقة غير مشروعة من الجنسية ذاتها.

وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة، أنه عثر بحوزته على مبلغ مالي قدره (462,170) ريالاً، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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