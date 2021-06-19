44 درجة مئوية في مكة والمدينة كأعلى درجة حرارة

سجلت مدينتا مكة والمدينة أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم بواقع 44 درجة، فيما كان أقل درجة حرارة تم تسجيلها في السودة بـ27 درجة، وعلى مستوى الرطوبة فقد تصدرت جازان والوجه مدن المملكة بتسجيلهما 85، فيما كانت أقل رطوبة في مدينة العلا بتسجيلها 20.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق "نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة"، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق "الشرقية، الرياض، نجران".

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف المتر في الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج في الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.