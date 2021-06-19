جرعات اللقاح في السعودية تتجاوز 15.4 مليون

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن أرقام جرعات اللقاح في المملكة والتي تجاوزت (15.4) مليون جرعة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وحثت الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

جرعات اللقاح المعطاة

وجدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي التأكيد على أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة للفئات ذات الأولوية وأن التوسع بها يتم وفق خطة محددة.

وقال العبدالعالي: ولله الحمد تم إعطاء اللقاح لأكثر من (15) مليون شخصٍ بالمجتمع حتى الآن، ومستمرون بالجرعة الثانية للفئة العمرية (60) عاماً وأكثر، وسيكون الإعلان عن موعد الجرعة الثانية حسب التقدم بتغطية المجتمع، ووفق فئات الأولوية، وتوفر توريد اللقاحات من خلال حسابات وزارة الصحة أو المؤتمر الصحفي.

وفي وقت سابق قال متحدث الصحة إنه تم تأجيل الجرعة الثانية من اللقاح لنحقق هدفًا رئيسيًا وهو إعطاء أكبر قدر من أفراد المجتمع جرعة واحدة من اللقاحات وبالتالي يصل المجتمع إلى مستويات مناعة أفضل وبشكل أسرع.

لقاح كورونا في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاح كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدم حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحات جونسون آند جونسون وموديرنا فهي معتمدة حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

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