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قتل ضابط شرطة وأصيب 11 آخرون، اليوم (السبت) في تحطم مروحية كانت تحمل صناديق اقتراع في منطقة أحمد فضالة بدزفول في محافظ خوزستان جنوب غربي إيران.
وذكرت قناة "إيران إنترناشيونال" أن وزارة الداخلية لم تعلن عن عدد الأصوات الباطلة، ولكن بناءً على حساب أصوات المرشحين وتقسيمها على إجمالي عدد المشاركين، فإن الأصوات الباطلة بعد فرز أكثر من 90 في المائة من صناديق الاقتراع كانت نحو 4 ملايين و100 ألف صوت، أي حوالي 15 في المائة من الأصوات؛ ما يعني أنها جاءت في المرتبة الثانية بعد إبراهيم رئيسي على 17 مليونًا و800 ألف صوت.
إيران.. مقتل ضابط وإصابة 11 في تحطم طائرة تحمل صناديق اقتراعصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-19
قتل ضابط شرطة وأصيب 11 آخرون، اليوم (السبت) في تحطم مروحية كانت تحمل صناديق اقتراع في منطقة أحمد فضالة بدزفول في محافظ خوزستان جنوب غربي إيران.
وذكرت قناة "إيران إنترناشيونال" أن وزارة الداخلية لم تعلن عن عدد الأصوات الباطلة، ولكن بناءً على حساب أصوات المرشحين وتقسيمها على إجمالي عدد المشاركين، فإن الأصوات الباطلة بعد فرز أكثر من 90 في المائة من صناديق الاقتراع كانت نحو 4 ملايين و100 ألف صوت، أي حوالي 15 في المائة من الأصوات؛ ما يعني أنها جاءت في المرتبة الثانية بعد إبراهيم رئيسي على 17 مليونًا و800 ألف صوت.
19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
03:20 PM
الأصوات الباطلة حلت في المرتبة الثانية
قتل ضابط شرطة وأصيب 11 آخرون، اليوم (السبت) في تحطم مروحية كانت تحمل صناديق اقتراع في منطقة أحمد فضالة بدزفول في محافظ خوزستان جنوب غربي إيران.
وذكرت قناة "إيران إنترناشيونال" أن وزارة الداخلية لم تعلن عن عدد الأصوات الباطلة، ولكن بناءً على حساب أصوات المرشحين وتقسيمها على إجمالي عدد المشاركين، فإن الأصوات الباطلة بعد فرز أكثر من 90 في المائة من صناديق الاقتراع كانت نحو 4 ملايين و100 ألف صوت، أي حوالي 15 في المائة من الأصوات؛ ما يعني أنها جاءت في المرتبة الثانية بعد إبراهيم رئيسي على 17 مليونًا و800 ألف صوت.
، إيران.. مقتل ضابط وإصابة 11 في تحطم طائرة تحمل صناديق اقتراع ،
المصدر : الخليج 365
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