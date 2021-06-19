، الاتحاد الأوروبي يلوح بمعاقبة الزعماء اللبنانيين بسبب استمرار أزمة تشكيل الحكومة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "بوريل" قال: الحل الوحيد أمام بيروت الاتفاق مع صندوق النقد

ذكر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم (السبت) من بيروت، أن الحل الوحيد أمام لبنان هو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ملوحًا بعقوبات أوروبية قد تطال سياسيين مسؤولين عن الجمود السياسي في البلاد.

وقال "بوريل" في تصريح للصحافيين إثر لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون: "وحده الاتفاق العاجل مع صندوق النقد الدولي سينقذ البلاد من الانهيار المالي وليس هناك مجال لهدر الوقت"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأعرب المسؤول الأوروبي في زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان، عن استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم لبنان بمجرد البدء ببرنامج صندوق النقد الدولي، الذي عقدت الحكومة اللبنانية العام الماضي جلسات تفاوض عدة معه، لكنها سرعان ما علقت بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين.

ويشترط المجتمع الدولي على لبنان -خصوصًا منذ الانفجار- تنفيذ إصلاحات ملحة ليحصل على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار الاقتصادي التي يعاني منها منذ نحو عامين؛ لكن بعد مرور أكثر من عشرة أشهر على استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت، ورغم ثقل الانهيار الاقتصادي والضغوط الدولية؛ لم يتمكن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من تشكيل حكومة، على وقع خلافات بين الفرقاء السياسيين.