السعودية | فلكية جدة: بداية فصل الصيف الإثنين المقبل وسيستمر 93 يوماً

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أوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن بداية فصل الصيف فلكياً “الانقلاب الصيفي” في النصف الشمالي للكرة الأرضية سيحدث يوم الإثنين 21 يونيو 2021 عند الساعة 06:32 صباحاً بتوقيت السعودية (03:32 صباحاً بتوقيت غرنتش)، حيث ستكون الشمس مباشرة فوق مدار السرطان، وسيستمر فصل الصيف 93 يوماً و 15 ساعة و 49 دقيقة.

وقال أبو زاهرة: “الشمس ستصل في هذا اليوم إلى أقصى الشمال بقبة السماء، وستكون مباشرة فوق مدار السرطان ، وهو أطول نهار وأقصر ليل في العام في النصف الشمالي للكرة الأرضية”.

وأضاف: “يعتقد معظم الناس أن الصيف يبدأ في الأول من يونيو، ولكن هذا صيف متعلق بالرصد الجوي، لكن الصيف الفلكي يحدده الميل الدقيق في مدار الأرض وموقعها السنوي في النظام الشمسي، وتحديداً عندما تكون الشمس مباشرة فوق مدار السرطان عند الظهيرة”.

من ناحية أخرى أشار أبو زاهره إلى أنه لا علاقة بوقت حدوث الانقلاب الصيفي بمدى قرب أو بعد الأرض من الشمس، ولكنه يرتبط بحقيقة أن الكوكب يدور على محور مائل بمقدار 23.44 درجة، ويحدث الانقلاب الصيفي عندما يكون القطب الشمالي مائلاً نحو الشمس، وخلال هذا الوقت يحصل النصف الشمالي للكرة الأرضية على مزيد من الضوء والحرارة من الشمس .

وأضاف: “لذلك نعيش أطول فترة من ساعات النهار شمال خط الاستواء، حيث يكون طول النهار أكثر من 12 ساعة في يوم الانقلاب الصيفي، في حين يحدث العكس في النصف الجنوبي من الأرض ( جنوب خط الاستواء)، حيث يكون النهار أقصر من 12 ساعة”.

وأفاد أن الشمس ستشرق يوم الانقلاب الصيفي من أقصى الشمال الشرقي، وتغرب في أقصى الشمال الغربي، وسيلاحظ أن ضوء الفجر أصبح مبكراً وغروب الشمس يتأخر ، وقوس المسار الظاهري للشمس عالياً في قبة السماء كل يوم، وظلال الأشياء عند الظهر تكون الأقصر خلال السنه ، مشيراً إلى أن الشمس ستأخذ أقصى مسار ظاهري نحو الشمال عبر السماء، وهي أعلى شمس ارتفاعاً، كما تشاهد من مدار السرطان وكل المناطق الشمالية، في حين يحدث العكس في النصف الجنوبي فإن الشمس تكون منخفضة والظلال طويلة في ذلك الجزء من العالم وهو أحد أدلة كروية الأرض.

وأوضح أنه من المفارقات أن زيادة الحرارة على مستوى الكرة الأرضية تكون أواخر الصيف أواخر في يوليو و أغسطس، على الرغم من أن يوم الانقلاب الصيفي أطول نهاراً، وأشعة الشمس تسقط على النصف الشمالي بشكل مباشر، ذلك للسبب نفسه عندما يكون الوقت بعد الظهر أسخن من وقت الظهر ، فالكرة الأرضية تستغرق فترة لكي تسخن بعد فصل الشتاء حتى في يونيو، مفيداً أن الجليد والثلج لا يزال مترسبأً في بعض الأماكن، وتعمل الشمس على أذابته و تسخين المحيطات بعدها تكون حرارة الصيف .

يشار إلى أنه بعد يوم الانقلاب الصيفي ستبدأ الشمس ظاهرياً بالانتقال باتجاه الجنوب من جديد، وستبدأ ساعات النهار تتقلص تدريجياً، نتيجة لتقدم الأرض في مدارها حول الشمس، حتى موعد الاعتدال الخريفي في 22 سبتمبر المقبل.