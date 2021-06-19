السعودية | “‎كاكست” و”موهبة” يحتفيان بأبناء الوطن الفائزين في آيسف 2021

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كرّم معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المهندس عبدالله بن عامر السواحة، أبناء وبنات الوطن المبدعين والمبتكرين المتميزين من أبناء وزارة التعليم، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ، الفائزين بالجوائز الكبرى والخاصة في معرض آيسف 2021 الدولي للعلوم والهندسة.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه في مقر وزارة التعليم الفائزين بالجوائز، بحضور معالي الأمين العام لمؤسسة “موهبة” الدكتور سعود بن سعيد المتحمي.

‎وهنأ السواحة طلاب وطالبات المنتخب السعودي في آيسف 2021 على إنجازاتهم في المسابقة الدولية، واستمع لشرح عن المشروعات الفائزة، متمنياً لهم المزيد من التفوق والإبداع، والإسهام بأفكارهم ومشروعاتهم وابتكاراتهم في النهضة التي يشهدها الوطن، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

‎وترتبط وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة موهبة باتفاقية شراكة إستراتيجية لتمكين المواهب الرقمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والتأسيس لجيل الاتصالات وتقنية المعلومات بين الجهتين، ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، واستثمارها بالطريقة المُثلى بما يحقق رؤية المملكة 2030، ومواكبة المتطلبات الوطنية والتطورات العالمية.