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الإطاحة بإثيوبي في مكة جمع 462 ألف ريال بطريقة غير مشروعة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-19

الإطاحة بإثيوبي في مكة جمع 462 ألف ريال بطريقة غير مشروعة

متابعات الخليج 365 - واس

ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على مقيم لارتكابة جرائم جمع الأموال بطريقة غير مشروعة من عدد من الأشخاص من بني جلدته.

تفاصيل بيان شرطة مكة

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة تمكنت – بفضل الله – من القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية في العقد الخامس من العمر، ارتكب جرائم جمع الأموال من أشخاص بطريقة غير مشروعة من الجنسية ذاتها، حيث عثر بحوزته على مبلغ مالي قدره (462,170) ريالاً، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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