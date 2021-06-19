التحالف : اعتراض وتدمير 7 طائرات مسيرة أطلقتها الميليشيا الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير 7 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا تجاه المنطقة الجنوبية.

ولفت تحالف دعم الشرعية إلى أن عملية الاعتراض تمت بنجاح بالأجواء اليمنية وتم صد المحاولة العدائية، مشيرًا إلى أن محاولات الحوثيين العدائية المتعمدة والممنهجة تمثل جرائم حرب.

وأكد تحالف دعم الشرعية أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

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