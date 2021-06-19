اخبار السعوديه

مصادرة 1300 كلغم من المواد غذائية الفاسدة بأحد مطاعم أبها

0 نشر
reporter 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم مصادرة 1300 كلغم من المواد غذائية الفاسدة بأحد مطاعم أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-19

مصادرة 1300 كلغم من المواد غذائية الفاسدة بأحد مطاعم أبها

بطريقة تفتقد لأدنى مقومات السلامة الصحية والبلدية

متابعات الخليج 365-حسن عسيري-أبها

تمكنت فرق الطوارئ والرقابة المسائية التابعة لأمانة عسير من ضبط أحد المطاعم بمدينة أبها تديره مجموعة من العمالة التي تقوم بتحضير المواد الغذائية بطرق عشوائية تفتقد لأدنى مقومات السلامة الصحية والبلدية.

مواد غذائية فاسدة :

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الفرق الرقابية وخلال جولاتها التفتيشية المعتادة على المطاعم والمحلات التجارية، رصدت أحد المطاعم التي كانت تجهز مواد غذائية فاسدة استعداداً لتسويقها.

مصادرة 1300 كلغم من المواد غذائية الفاسدة بأحد مطاعم أبها - متابعات الخليج 365

 

الجولات مستمرة في أبها وباقي المدن

وأفاد الحميدي بضبط أكثر من 1300 كلغم من المواد الغذائية التي كانت معدة وجاهزة لتسويقها وبعد الكشف عليها تبين فقدانها لخواصها الطبيعية وتعفنها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى مجموعة من المواد الغذائية المتنوعة والتي تم نقلها وتخزينها بطرق عشوائية في أماكن تفتقد للاشتراطات الصحية بجانب عدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمطعم.

تطبيق النظام :

ونوه بأنه تم إعداد محضر إتلاف للمضبوطات إضافة إلى إغلاق المطعم لتطبيق النظام بحقه، مؤكداً أن ‏أمانة منطقة عسير لن تتوانى في تعقب المطاعم المخالفة وضبطها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقها، حرصًا على سلامة الأسواق بالمنطقة وذلك لضمان غذاء آمن وسليم للمستهلك، مهيباً ‏بالمواطنين والمقيمين بمشاركة الأمانة في ملاحقة مثل هذه المطاعم وأي مخالفة بلدية أخرى، وذلك من خلال ‏إبلاغ عمليات الأمانة على الرقم الموحد (940). ‏

 

أمانة عسير تضبط مطعما مخالفا وتصادر أكثر من 1300 كجم لمواد غذائية فاسدة جاهزة لتسويق 
شارك الخبر


مقالات ذات صلة




مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا