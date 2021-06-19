السعودية | في الباحة.. إطلاق 20 وعلاً جبلياً مهدداً بالانقراض

شكرا لقرائتكم في الباحة.. إطلاق 20 وعلاً جبلياً مهدداً بالانقراض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية، صباح اليوم السبت، 20 وعلا جبليا مهددا بالانقراض بالمتنزه الوطني بمحافظة بلجرشي جنوب غرب السعودية، في خطوة هي الأولى من نوعها في منطقة الباحة.

وأكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، الذي رعى المناسبة، على ضرورة المحافظة على الحياة الفطرية، وإعادة تأهيلها في المنطقة تنفيذاً لتوجيهات القيادة للحفاظ على البيئة ومكوناتها الطبيعية، وتماشياً مع خطط المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وبالتنسيق مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالإضافة لتعاون المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

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وعبّر أمير منطقة الباحة عن سعادته بهذه الانطلاقة المتجددة للحيوانات الفطرية للمنطقة، مشيراً إلى أهميتها في تحقيق التوازن البيئي. وثمن الجهود التي تبذلها وزارة البيئة والمياه والزراعة في تحقيق مبدأ الاستدامة البيئية وإثراء التنوع الإحيائي في المملكة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن البرنامج الوطني لإطلاق وإعادة توطين الحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض، الذي ينفذه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بالتنسيق والتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة الباحة.

الوعل الجبلي

أكبر المتنزهات الجبلية

ويعد المتنزه الوطني بمحافظة بلجرشي أحد أكبر المتنزهات التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، وهو يتميز بطبيعته الجبلية.

ويندرج إطلاق هذه الحيوانات المهددة بالانقراض ضمن البرنامج الوطني لإعادة التوطين الذي ينفذه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بهدف استعادة الحيوانات الفطرية المهددة في بيئاتها الطبيعية ولرفع جاذبية المتنزه وتفعيل الشراكة المجتمعية، إضافة لاستعادة التوازن للبيئات الطبيعية.

وسيكون بمقدور المصطافين وزوار منطقة الباحة الاستمتاع بمشاهدة وتصوير الوعول الجبلية التي تعد أحد أكثر المكونات الطبيعية جاذبية في المناطق الجبلية في السعودية.

الوعل حيوان جبلي

يشار إلى أن الوعل هو حيوان جبلي يشبه الماعز في مظهره العام ويمتاز بقرنين معكوفين إلى الخلف يصل طولهما إلى 45 سم تقريباً، ولديه خصلة شعرية تحت الذقن تشبه اللحية. وللذكور من هذه الحيوانات عرف من الشعر على منتصف الظهر، ولون شعرها بني داكن. وتتميز هذه الوعول بأطرافها القوية والقصيرة.

ويتواجد الوعل على امتداد جبال مدين والحجاز وجبال السروات، وفي المنطقة الوسطى على امتداد جبال طويق وجبال أجا وسلمى. وتوجد أعداد جيدة منه في محمية الوعول بحوطة بني تميم.

وتسير الوعول مسافات طويلة في المناطق الجبلية العالية، وتتردد على مناطق تجمعات المياه للشرب وتنشط عادة خلال فترات الصباح الباكر والمساء تجنباً لأشعة الشمس الحارة.