، بالفيديو "انكا" تعلن من السفارة الألمانية.. مرحبًا بالسعوديين من هذا التاريخ ،

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بعد ساعات من إعلان ألمانيا انخفاض معدل الإصابة بفيروس كورونا في البلاد لأدنى مستوى منذ أكتوبر 2020، 50 حالة، وهو المعدل الذي حددته الحكومة الألمانية كمعيار لتشديد إجراءات احتواء الجائحة حال تجاوزه.
وأعلنت انكا رئيسة قسم التأشيرات في سفارة ألمانيا بالرياض أن ألمانيا ترحّب بالسياح السعوديين والراغبين في العلاج الحاملين للتأشيرة، وأما الذين لا يملكون تأشيرة فيمكن التقديم، بدءًا من السبت 19 يونيو، واستخراجها، والسفر إلى ألمانيا بدءًا من 25 يونيو 2021، والشروط المطلوبة هي: أن يكون السائح أو الزائر قد تلقّى التطعيم بالجرعات من أي تطعيم معترف به أوروبيًّا، والثاني أن يكمل شهادة من تطبيق صحتي.
وتشترط السلطات الألمانية الحصول على التطعيم بأحد اللقاحات آخر جرعة من اللقاح على الأقل قبل 14 يومًا من موعد السفر، وتنطبق هذه الإجراءات حاليًّا فقط على اللقاحات المعتمدة من الوكالة الأوروبية للأدوية EMA، وهي حاليًّا: استرازينيكا، وفايزر، ومودرنا، وجونسون.— ألمانيا ???????????????? (@GermanyinKSA)
#الخميس_الونيس !— ألمانيا 🇩🇪🇸🇦 (@GermanyinKSA) June 17, 2021
ألمانيا تخفف القيود وتتيح السفر لغرض السياحة من المملكة العربية #السعودية لكل من تلقى كامل جرعات اللقاح، ابتداءاً من ٢٥ يونيو✈️🇩🇪
الخبر الكامل مع أنكا، رئيسة قسم التأشيرات في سفارة #ألمانيا في #الرياض: pic.twitter.com/nEmB3kAsGf
بالفيديو "انكا" تعلن من السفارة الألمانية.. مرحبًا بالسعوديين من هذا التاريخخالد خليل الخليج 365 2021-06-19
بعد ساعات من إعلان ألمانيا انخفاض معدل الإصابة بفيروس كورونا في البلاد لأدنى مستوى منذ أكتوبر 2020، 50 حالة، وهو المعدل الذي حددته الحكومة الألمانية كمعيار لتشديد إجراءات احتواء الجائحة حال تجاوزه.
وأعلنت انكا رئيسة قسم التأشيرات في سفارة ألمانيا بالرياض أن ألمانيا ترحّب بالسياح السعوديين والراغبين في العلاج الحاملين للتأشيرة، وأما الذين لا يملكون تأشيرة فيمكن التقديم، بدءًا من السبت 19 يونيو، واستخراجها، والسفر إلى ألمانيا بدءًا من 25 يونيو 2021، والشروط المطلوبة هي: أن يكون السائح أو الزائر قد تلقّى التطعيم بالجرعات من أي تطعيم معترف به أوروبيًّا، والثاني أن يكمل شهادة من تطبيق صحتي.
وتشترط السلطات الألمانية الحصول على التطعيم بأحد اللقاحات آخر جرعة من اللقاح على الأقل قبل 14 يومًا من موعد السفر، وتنطبق هذه الإجراءات حاليًّا فقط على اللقاحات المعتمدة من الوكالة الأوروبية للأدوية EMA، وهي حاليًّا: استرازينيكا، وفايزر، ومودرنا، وجونسون.— ألمانيا ???????????????? (@GermanyinKSA)
#الخميس_الونيس !— ألمانيا 🇩🇪🇸🇦 (@GermanyinKSA) June 17, 2021
ألمانيا تخفف القيود وتتيح السفر لغرض السياحة من المملكة العربية #السعودية لكل من تلقى كامل جرعات اللقاح، ابتداءاً من ٢٥ يونيو✈️🇩🇪
الخبر الكامل مع أنكا، رئيسة قسم التأشيرات في سفارة #ألمانيا في #الرياض: pic.twitter.com/nEmB3kAsGf
19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
02:27 PM
وصلت لأقل معدل إصابة منذ أكتوبر
بعد ساعات من إعلان ألمانيا انخفاض معدل الإصابة بفيروس كورونا في البلاد لأدنى مستوى منذ أكتوبر 2020، 50 حالة، وهو المعدل الذي حددته الحكومة الألمانية كمعيار لتشديد إجراءات احتواء الجائحة حال تجاوزه.
وأعلنت انكا رئيسة قسم التأشيرات في سفارة ألمانيا بالرياض أن ألمانيا ترحّب بالسياح السعوديين والراغبين في العلاج الحاملين للتأشيرة، وأما الذين لا يملكون تأشيرة فيمكن التقديم، بدءًا من السبت 19 يونيو، واستخراجها، والسفر إلى ألمانيا بدءًا من 25 يونيو 2021، والشروط المطلوبة هي: أن يكون السائح أو الزائر قد تلقّى التطعيم بالجرعات من أي تطعيم معترف به أوروبيًّا، والثاني أن يكمل شهادة من تطبيق صحتي.
وتشترط السلطات الألمانية الحصول على التطعيم بأحد اللقاحات آخر جرعة من اللقاح على الأقل قبل 14 يومًا من موعد السفر، وتنطبق هذه الإجراءات حاليًّا فقط على اللقاحات المعتمدة من الوكالة الأوروبية للأدوية EMA، وهي حاليًّا: استرازينيكا، وفايزر، ومودرنا، وجونسون.— ألمانيا ???????????????? (@GermanyinKSA)
#الخميس_الونيس !— ألمانيا 🇩🇪🇸🇦 (@GermanyinKSA) June 17, 2021
ألمانيا تخفف القيود وتتيح السفر لغرض السياحة من المملكة العربية #السعودية لكل من تلقى كامل جرعات اللقاح، ابتداءاً من ٢٥ يونيو✈️🇩🇪
الخبر الكامل مع أنكا، رئيسة قسم التأشيرات في سفارة #ألمانيا في #الرياض: pic.twitter.com/nEmB3kAsGf
، بالفيديو "انكا" تعلن من السفارة الألمانية.. مرحبًا بالسعوديين من هذا التاريخ ،
المصدر : الخليج 365
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