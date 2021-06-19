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بالفيديو "انكا" تعلن من السفارة الألمانية.. مرحبًا بالسعوديين من هذا التاريخ

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محمد بن مسعود - الدمام - وصلت لأقل معدل إصابة منذ أكتوبر

بعد ساعات من إعلان ألمانيا انخفاض معدل الإصابة بفيروس في البلاد لأدنى مستوى منذ أكتوبر 2020، 50 حالة، وهو المعدل الذي حددته الحكومة الألمانية كمعيار لتشديد إجراءات احتواء الجائحة حال تجاوزه.

وأعلنت انكا رئيسة قسم التأشيرات في سفارة ألمانيا بالرياض أن ألمانيا ترحّب بالسياح السعوديين والراغبين في العلاج الحاملين للتأشيرة، وأما الذين لا يملكون تأشيرة فيمكن التقديم، بدءًا من السبت 19 يونيو، واستخراجها، والسفر إلى ألمانيا بدءًا من 25 يونيو 2021، والشروط المطلوبة هي: أن يكون السائح أو الزائر قد تلقّى التطعيم بالجرعات من أي تطعيم معترف به أوروبيًّا، والثاني أن يكمل شهادة من تطبيق صحتي.

وتشترط السلطات الألمانية الحصول على التطعيم بأحد اللقاحات آخر جرعة من اللقاح على الأقل قبل 14 يومًا من موعد السفر، وتنطبق هذه الإجراءات حاليًّا فقط على اللقاحات المعتمدة من الوكالة الأوروبية للأدوية EMA، وهي حاليًّا: استرازينيكا، وفايزر، ومودرنا، وجونسون.

— ألمانيا ???????????????? (@GermanyinKSA)

بالفيديو "انكا" تعلن من السفارة الألمانية.. مرحبًا بالسعوديين من هذا التاريخ

خالد خليل الخليج 365 2021-06-19

بعد ساعات من إعلان ألمانيا انخفاض معدل الإصابة بفيروس كورونا في البلاد لأدنى مستوى منذ أكتوبر 2020، 50 حالة، وهو المعدل الذي حددته الحكومة الألمانية كمعيار لتشديد إجراءات احتواء الجائحة حال تجاوزه.

وأعلنت انكا رئيسة قسم التأشيرات في سفارة ألمانيا بالرياض أن ألمانيا ترحّب بالسياح السعوديين والراغبين في العلاج الحاملين للتأشيرة، وأما الذين لا يملكون تأشيرة فيمكن التقديم، بدءًا من السبت 19 يونيو، واستخراجها، والسفر إلى ألمانيا بدءًا من 25 يونيو 2021، والشروط المطلوبة هي: أن يكون السائح أو الزائر قد تلقّى التطعيم بالجرعات من أي تطعيم معترف به أوروبيًّا، والثاني أن يكمل شهادة من تطبيق صحتي.

وتشترط السلطات الألمانية الحصول على التطعيم بأحد اللقاحات آخر جرعة من اللقاح على الأقل قبل 14 يومًا من موعد السفر، وتنطبق هذه الإجراءات حاليًّا فقط على اللقاحات المعتمدة من الوكالة الأوروبية للأدوية EMA، وهي حاليًّا: استرازينيكا، وفايزر، ومودرنا، وجونسون.

— ألمانيا ???????????????? (@GermanyinKSA)

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442

02:27 PM

وصلت لأقل معدل إصابة منذ أكتوبر

بعد ساعات من إعلان ألمانيا انخفاض معدل الإصابة بفيروس كورونا في البلاد لأدنى مستوى منذ أكتوبر 2020، 50 حالة، وهو المعدل الذي حددته الحكومة الألمانية كمعيار لتشديد إجراءات احتواء الجائحة حال تجاوزه.

وأعلنت انكا رئيسة قسم التأشيرات في سفارة ألمانيا بالرياض أن ألمانيا ترحّب بالسياح السعوديين والراغبين في العلاج الحاملين للتأشيرة، وأما الذين لا يملكون تأشيرة فيمكن التقديم، بدءًا من السبت 19 يونيو، واستخراجها، والسفر إلى ألمانيا بدءًا من 25 يونيو 2021، والشروط المطلوبة هي: أن يكون السائح أو الزائر قد تلقّى التطعيم بالجرعات من أي تطعيم معترف به أوروبيًّا، والثاني أن يكمل شهادة من تطبيق صحتي.

وتشترط السلطات الألمانية الحصول على التطعيم بأحد اللقاحات آخر جرعة من اللقاح على الأقل قبل 14 يومًا من موعد السفر، وتنطبق هذه الإجراءات حاليًّا فقط على اللقاحات المعتمدة من الوكالة الأوروبية للأدوية EMA، وهي حاليًّا: استرازينيكا، وفايزر، ومودرنا، وجونسون.

— ألمانيا ???????????????? (@GermanyinKSA)

، بالفيديو "انكا" تعلن من السفارة الألمانية.. مرحبًا بالسعوديين من هذا التاريخ ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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