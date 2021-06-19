- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، تمكنت من القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية في العقد الخامس من العمر، ارتكب جرائم جمع الأموال من أشخاص بطريقة غير مشروعة من الجنسية ذاتها؛ حيث عُثِر بحوزته على مبلغ مالي قدره (462.170) ريالًا.
وقال المتحدث: تم توقيفه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى فرع النيابة العامة.
19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442 02:48 PM
اتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية.. وأُحِيل إلى فرع النيابة العامةشرطة مكة تُطيح بمقيم جمَع أموالًا بطريقة غير مشروعة من بني جلدته
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، تمكنت من القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية في العقد الخامس من العمر، ارتكب جرائم جمع الأموال من أشخاص بطريقة غير مشروعة من الجنسية ذاتها؛ حيث عُثِر بحوزته على مبلغ مالي قدره (462.170) ريالًا.
وقال المتحدث: تم توقيفه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى فرع النيابة العامة.
، شرطة مكة تُطيح بمقيم جمَع أموالًا بطريقة غير مشروعة من بني جلدته ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة مكة تُطيح بمقيم جمَع أموالًا بطريقة غير مشروعة من بني جلدته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.