محمد بن مسعود - الدمام - دارة الملك عبدالعزيز: أصبحت تنقل الحجاج من جدة إلى المدينة في 16 ساعة شهد تاريخ التاسع عشر من يونيو من العام ١٩٢٧م الموافق 19/ 12/ 1345هـ، ركوب الناس -لأول مرة- السيارات من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. ونشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة ترصد الحدث التاريخي الذي مر عليه 94 عامًا؛ لافتة إلى أن السيارات أصبحت تنقل الحجاج من جدة إلى المدينة المنورة في (١٦) ساعة.

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442 02:47 PM دارة الملك عبدالعزيز: أصبحت تنقل الحجاج من جدة إلى المدينة في 16 ساعة في مثل هذا اليوم قبل 94 عامًا.. بدء استخدام السيارات بين مكة والمدينة لأول مرة في مثل هذا اليوم قبل 94 عامًا.. بدء استخدام السيارات بين مكة والمدينة لأول مرة شهد تاريخ التاسع عشر من يونيو من العام ١٩٢٧م الموافق 19/ 12/ 1345هـ، ركوب الناس -لأول مرة- السيارات من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. ونشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة ترصد الحدث التاريخي الذي مر عليه 94 عامًا؛ لافتة إلى أن السيارات أصبحت تنقل الحجاج من جدة إلى المدينة المنورة في (١٦) ساعة. الكلمات المفتاحية

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المصدر : الخليج 365

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