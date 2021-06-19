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في مثل هذا اليوم قبل 94 عامًا.. بدء استخدام السيارات بين مكة والمدينة لأول مرة

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محمد بن مسعود - الدمام - دارة الملك عبدالعزيز: أصبحت تنقل الحجاج من جدة إلى المدينة في 16 ساعة

شهد تاريخ التاسع عشر من يونيو من العام ١٩٢٧م الموافق 19/ 12/ 1345هـ، ركوب الناس -لأول مرة- السيارات من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.

ونشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة ترصد الحدث التاريخي الذي مر عليه 94 عامًا؛ لافتة إلى أن السيارات أصبحت تنقل الحجاج من جدة إلى المدينة المنورة في (١٦) ساعة.

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442 02:47 PM

دارة الملك عبدالعزيز: أصبحت تنقل الحجاج من جدة إلى المدينة في 16 ساعة

في مثل هذا اليوم قبل 94 عامًا.. بدء استخدام السيارات بين مكة والمدينة لأول مرة
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

شهد تاريخ التاسع عشر من يونيو من العام ١٩٢٧م الموافق 19/ 12/ 1345هـ، ركوب الناس -لأول مرة- السيارات من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.

ونشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة ترصد الحدث التاريخي الذي مر عليه 94 عامًا؛ لافتة إلى أن السيارات أصبحت تنقل الحجاج من جدة إلى المدينة المنورة في (١٦) ساعة.

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المصدر : الخليج 365

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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