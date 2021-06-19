شكرا لمتابعة خبر عن «الجمارك» تكشف حالات تتطلب موافقة الداخلية قبل استيراد المناظير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم السبت، أنه يسمح باستيراد المناظير، ولكن هناك استثناءات تتطلب موافقة وزارة الداخلية.

وتفاعلت الهيئة، مع استفسار أحد المواطنين، حول إمكانية السماح له بإدخال " منظار" ليس به خاصية الرؤية الليلة ولا استخدام البطارية.

وردت "الجمارك" بأنه يسمح باستيراد المناظير بإستثناء تلك التي تستخدم دائرة كهربائية أو تقرّب أكثر من ٣٠٠ متر أو يكون بها خاصية الرؤية الليلة؛ حيث أنها تتطلب موافقة مسبقة من وزارة الداخلية.