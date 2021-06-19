شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري: «دلتا» سلالة متحورة من كورونا سريعة الانتشار وتصيب الشباب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الدكتور أحمد المشتت، استشاري الجراحة بالمستشفى الملكي بلندن، إن متغير دلتا هو تحور في التركيب الجيني لفيروس كورونا، مما يغير من أعراض الإصابة، حيث إنها تنتشر بصورة أسرع بنسبة 65% من السلالة التي كانت موجودة في السابق وكان يطلق عليها ألفا البريطانية.

وأوضح "المشتت" أن دلتا هي سلالة خطيرة انتشرت في الهند بشكل كبير، وتصيب صغار السن وأكثر المصابين بها فئة الشباب أقل من 35 عامًا، خاصة وأنهم هم الفئة التي لم تحصل على اللقاح، بحسب "الإخبارية".

وأكد أن الأشخاص الذين حصلوا على لقاح كورونا هم الأقل عرضة للإصابة بالمتحور دلتا، أو الدخول للمستشفيات، مؤكدًا أن جرعتين من اللقاح تحمي من الإصابة بنسبة 90%.

وأشار إلى أن متحور دلتا منتشر في كثير من دول العالم، منوها بأن نسبة دخول الأشخاص الذين يصابوا بمتحور دلتا المستشفى هى ضعف نسبة دخول من يصابون بمتحور ألفا وخاصة لو كانوا من كبار السن.