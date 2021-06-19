سفارة السعودية بالمغرب: يمكن السفر دون ترخيص استثنائي

الرياض - محمد عبدالله - قالت السفارة السعودية في المغرب، إنه يمكن للمواطنين السعوديين السفر إلى المغرب، خلال الفترة الحالية، دون الحاجة إلى ترخيص استثنائي.

وذكرت السفارة السعودية بالرباط –عبر تويتر- أنها تود إحاطة جميع المواطنين السعوديين القادمين من المملكة، بأنه بإمكانهم السفر إلى المملكة المغربية الشقيقة دون الحاجة إلى ترخيص استثنائي.

وأضافت السفارة السعودية بالمغرب، أنه يشترط للسفر الامتثال التامّ لمقتضيات البروتوكول الصحي وإبراز الوثائق التالية لشركة الخطوط الجوية الناقلة:

ـ تصريح بالامتثال للضوابط المتعلقة بالدخول للمملكة المغربية (خاص بالمسافرين الذين تتجاوز أعمارهم 11 سنة).

ـ تقديم فحص PCR سلبي لا يتجاوز موعد إجراؤه 48 ساعة عند الصعود إلى الطائرة.

ـ الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام بإحدى المؤسسات الفندقية المحددة من قبل السلطات المحلية، مع تقديم إيصال الحجز والأداء.

اقرأ أيضًا:

سفارة السعودية بالمغرب: حجر صحي 10 أيام للمواطنين القادمين