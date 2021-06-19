بالفيديو.. العمران: دمج التقاعد في التأمينات لن يؤثر على أي مستحقات

الرياض - محمد عبدالله - أكد مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتقنية المعلومات، أحمد العمران: أن دمج «التقاعد» في «التأمينات» هو عملية إدارية تنظيمية ولن يكون لها أي تأثير على أي مستحقات.

وقال العمران في مداخلة هاتفية مع برنامج «من السعودية» المذاع على قناة «السعودية» إن قرار دمج «التقاعد» في «التأمينات» لن يكون له أي تأثير على أساليب توريد الاشتراكات لكلا المؤسستين. مضيفًا أن القرار سيؤدي إلى رفع كفاءة الأداء.

وأشار مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى أن قرار الدمج يأتي ضمن الهيكلة الإدارية المستمرة، لتحقيق رؤية المملكة 2030.

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