البحرين تدين إطلاق الحوثيين طائرة مفخخة تجاه خميس مشيط

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم السبت، عن إدانة المملكة بشدَّة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق طائرة دون طيار مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط، في استهداف متواصل ومتعمد لأمن وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها اليوم بكفاءة ويقظة قوات دعم التحالف في اليمن التي تمكَّنت من اعتراض الطائرة وتدميرها.

كما أكَّدت على وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل ما يهدّد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي تشكل خطرًا جسيمًا على سلامة وأمن المدنيين الأبرياء.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، رصد وتدمير طائرة مسيّرة، أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه خميس مشيط.

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