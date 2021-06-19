صدر منذ 81 عامًا.. أمر ملكي بالتعامل بالريال ووقف الذهب

الرياض - محمد عبدالله - يمر اليوم (19 يونيو) 81 عامًا على صدور أمر ملكي بالتعامل بالريال العربي السعودي، ووقف التعامل بالذهب الذي كان سائدًا وقتها.

وذكرت دارة الملك عبدالعزيز –عبر تويتر- أنه في ١٩ يونيو ١٩٤٠م، صدر أمر ملكي بالتعامل بالريال العربي السعودي، ووقف التعامل بالذهب النقدي.

وأوضحت دارة الملك عبدالعزيز، أن الأمر الملكي صدر بتاريخ 14/5/1359 هـ، الموافق 19/6/1940م وفقًا لما ذكرته صحيفة أم القرى (العدد 908).

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