فلكية جدة: بدء «الانقلاب الصيفي» الاثنين المقبل

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أنَّ النّصف الشمالي للكرة الأرضية يشهد بداية فصل الصيف فلكيًا (الانقلاب الصيفي) بعد غد الاثنين (21 يونيو 2021) الساعة (06:32) صباحاً بتوقيت السعودية، حيث ستكون الشمس مباشرة فوق مدار السرطان وسوف يستمر فصل الصيف 93 يومًا و15 ساعة و49 دقيقة.

وقال رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبو زاهرة –عبر صفحة الجمعية على فيسبوك- إنَّ الشمس ستصل في هذا اليوم إلى أقصى الشمال بقبة السماء وستكون مباشرة فوق مدار السرطان، وهو أطول نهار وأقصر ليل في العام في النصف الشمالي للكرة الأرضية.

وأشار رئيس فلكية جدة، إلى أنَّه لا علاقة بوقت حدوث الانقلاب الصيفي بمدى قرب أو بعد الأرض من الشمس، ولكنَّه يرتبط بحقيقة أن كوكبنا يدور على محور مائل بمقدار (23.44) درجة، ويحدث الانقلاب الصيفي عندما يكون القطب الشمالي مائلًا نحو الشمس وخلال هذا الوقت يحصل النصف الشمالي للكرة الأرضية على مزيد من الضوء والحرارة من الشمس..

وتابع رئيس فلكية جدة، أنَّه لذلك نعيش أطول فترة من ساعات النهار شمال خط الاستواء حيث يكون طول النهار أكثر من 12 ساعة في يوم الانقلاب الصيفي في حين يحدث العكس في النصف الجنوبي من الأرض (جنوب خط الاستواء) حيث يكون النهار أقصر من 12 ساعة.

وأضاف أنه بعد يوم الانقلاب الصيفي ستبدأ الشمس ظاهريًا بالانتقال باتجاه الجنوب من جديد وستبدأ ساعات النهار تتقلص تدريجيًا نتيجة لتقدم الأرض في مدارها حول الشمس حتى موعد الاعتدال الخريفي في 22 سبتمبر المقبل.

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