تنبيهات بأمطار رعدية على 4 مناطق من بينها مكة وعسير

الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم السبت، إلى هطول أمطار رعدية, تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مناطق (عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة) خلال الساعات المقبلة.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أنّ التنبيه في منطقة عسير يشمل (أبها– المجاردة - النماص - بارق - تنومة - خميس مشيط – رجال ألمع – سراة عبيدة)، مشيرًا إلى أنّ الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد إلى أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، موضحًا أن التنبيه يشمل (الحرث - الدائر – الريث - العارصة - العيدابي – فيفا - هروب)، ويستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

وإلى ذلك، أصدر المركز تنبيهًا إلى منطقة الباحة، تضمن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، موضحًا أن التنبيه يستمر حتى السادسة مساء ويشمل (الباحة – الحجرة – العقيق – القرى – المخواة - المندق - بلجرشي بني حسن - قلوة) والأجزاء المجاورة لها.

كما أصدر المركز تنبيهًا مماثلاً إلى منطقة مكة المكرمة، موضحًا أنّ الحالة تشمل (أضم - الطائف – العرضيات - ميسان)، وتستمر حتى التاسعة مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران ،جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة، المدينة المنورة ). في حين يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية ، الرياض ، نجران).

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