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متحدث الصحة: 3 شروط لإعلان موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا

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الرياض - محمد عبدالله - أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، د. محمد العبدالعالي، أن إعلان موعد الجرعة الثانية من لقاح سيكون حسب التقدم بتغطية المجتمع، ووفق فئات الأولوية، وتوفر توريد اللقاحات.

وقال العبدالعالي –عبر حسابه على تويتر- : «ولله الحمد.. تم إعطاء اللقاح لأكثر من (15) مليون شخص بالمجتمع حتى الآن، ومستمرون بالجرعة الثانية للفئة العمرية (60) عامًا وأكثر».

وتابع متحدث وزارة الصحة، «وسيكون الإعلان عن موعد الجرعة الثانية حسب التقدم بتغطية المجتمع، ووفق فئات الأولوية، وتوفر توريد اللقاحات من خلال حسابات وزارة الصحة أو المؤتمر الصحفي»..

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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