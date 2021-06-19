بالفيديو.. الشيخ المصلح: يجوز إرسال الأضحية الزائدة الى بلد فقير

الرياض - محمد عبدالله - أوضح أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، الشيخ الدكتور خالد المصلح، أيهما أفضل في الأضحية، ذبحها في البلد الذي يقيم فيه صاحبها أم في بلد فقير. مشيرًا إلى أن الأصل هو مباشرة الإنسان ذبحها بنفسه وأن تكون بين يديه.

وقال الشيخ المصلح خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة» إن إطعام الفقراء وذوي الاحتياجات يمكن أن يتحقق بوسيلة أخرى غير شعيرة الاضحية.

وأشار الشيخ المصلح، إلى أنه إذا كان لدى الإنسان أضحية زائدة مثل الوصايا وغيرها، ويفيض عن حاجته وحاجة من عنده، يمكن له –في هذه الحالة- أن يبعث بها إلى مواطن الفقر والحاجة.

اقرأ أيضًا:

«المصلح»: لا وقت محددًا لصلاة الاستخارة.. وتفُضَّل وقت الأسحار وعقب الصلوات