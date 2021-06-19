«وقاية» توجه نصائح هامة للسائق والعميل بتطبيقات النقل

الرياض - محمد عبدالله - وجهت هيئة الصحة العامة "وقاية"، عددًا من النصائح الهامة والإرشادات التي يجب اتباعها في تطبيقات التوصيل والنقل وسيارات الأجرة، في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبيَّنت هيئة الصحة العامة، عبر موقعها الإلكتروني، أنه على كل من السائق والعميل الالتزام بالإرشادات والنصائح التالية للحفاظ على صحة الجميع وسلامتهم، وتتمثل هذه الإرشادات في :

- تجنب المصافحة.

- فتح شباك السيارة بعد الرحلة للتهوية.

- تنظيف وتطهير الأدوات والأسطح باستمرار.

- تعقيم اليدين بعد تسليم واستلام مبلغ التوصيل.

- الحرص على تواجد محارم ورقية ومعقم اليدين في السيارة.

- تجنب الاتصال المباشر مع الأشخاص المصابين بأي عدوى تنفسية.

- تجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسيل اليدين.

- المواظبة على غسل اليدين بمطهر كحولي أو غسلهما جيداً بالماء والصابون.

- الحرص على تغطية الفم والأنف أثناء السعال أو العطس بمحارم ورقية ثم تخلص منها.

- تجنب لمس الأسطح باليد قدر الإمكان.

- استخدام وسائل الدفع الإلكترونية بدلًا من تداول العملات الورقية.

- البقاء في المنزل عندما تكون مريضًا.

وحثت هيئة وقاية، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، الجميع لعدم التهاون في الالتزام بتطبيق قواعد الحجر الصحي المنزلي في حال الشعور بأي أعراض مشابهة لأعراض مرض الأنفلونزا من ارتفاع درجة الحرارة والسعال.

كما دعت الهيئة، في حالة الشعور بأي أعراض للمرض أو التعب للحصول على المساعدة في أسرع وقت، كما حثت الجميع على الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى بعد الحصول على لقاح كورونا.

وفي هذا الإطار، كشف مسؤولون في أحد مراكز لقاحات كورونا، قولهم، إنَّه بدءًا من شهر يوليو المقبل، ستكون الجرعة الثانية متاحة للجميع.

وكان وزير الصحة توفيق الربيعة، أكَّد في وقت سابق أن قيادة المملكة حريصة على توفير اللقاحات عالية الفعالية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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