شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق 20 وعلاً جبلياً بالمنتزه الوطني ببلجرشي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اليوم، 20 وعلاً جبلياً مهددة بالانقراض بالمنتزه الوطني بمحافظة بلجرشي، حيث تعـد هذه الخطوة هي الأولى من نوعها في منطقة الباحة.

وأكّد سمو أمير منطقة الباحة، على ضرورة المحافظة على الحياة الفطرية، وإعادة تأهيلها في المنطقة، للحفاظ على البيئة ومكوناتها الطبيعية، مع خطط المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وبالتنسيق مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وأيضاً وفقًا لرؤية المملكة 2030، مشيراً إلى تحقيق التوازن البيئي، مثمناً الجهود التي تبذلها وزارة البيئة والمياه والزراعة في تحقيق مبدأ الاستدامة البيئية، وإثراء التنوع الإحيائي في المملكة.

ويعدّ المنتزه الوطني أحد أكبر المنتزهات التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة الذي يتمتع بطبيعته الجبلية، ويندرج هذا الإطلاق ضمن البرنامج الوطني لإعادة التوطين، الذي ينفذه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بهدف استعادة الحيوانات الفطرية المهددة في بيئاتها الطبيعية، ولرفع جاذبية المتنزه وتفعيل الشراكة المجتمعية، إضافة لاستعادة التوازن للبيئات الطبيعية.

وسيكون بمقدور المصطافين وزوار منطقة الباحة الاستمتاع بمشاهدة وتصوير الوعول الجبلية التي تعدّ أحد أكثر المكونات الطبيعية جاذبية في المناطق الجبلية في المملكة.