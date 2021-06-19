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البحرين تدين استهداف الحوثيين المتواصل والمتعمد لأمن وسلامة المواطنين والمقيمين

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-19

البحرين تدين استهداف الحوثيين المتواصل والمتعمد لأمن وسلامة المواطنين والمقيمين

أشادت بكفاءة ويقظة قوات التحالف العربي

متابعات الخليج 365 - واس

أدانت مملكة البحرين بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق طائرة دون طيار ( مفخخة ) تجاه مدينة خميس مشيط في المملكة العربية ، في استهداف متواصل ومتعمد لأمن وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها اليوم بكفاءة ويقظة قوات دعم التحالف في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، مؤكدةً وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي تشكل خطرًا جسيمًا على سلامة وأمن المدنيين الأبرياء.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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