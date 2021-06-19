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كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، اليوم، أنه ولله الحمد تمّ إعطاء اللقاح لأكثر من (15) مليون شخص بالمجتمع حتى الآن.
وقال عبر حسابه في تويتر: مستمرون بالجرعة الثانية للفئة العمرية (60) عاماً وأكثر، وسيكون الإعلان عن موعد الجرعة الثانية حسب التقدم بتغطية المجتمع، ووفق فئات الأولوية، وتوافر توريد اللقاحات من خلال حسابات وزارة الصحة أو المؤتمر الصحفي.
19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442 12:57 PM
قال: مستمرون بالجرعة الثانية للفئة العمرية 60 عاماً وأكثرمتحدث "الصحة": أكثر من 15 مليوناً أخذوا اللقاح والجرعة الثانية وفق فئات الأولوية
كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، اليوم، أنه ولله الحمد تمّ إعطاء اللقاح لأكثر من (15) مليون شخص بالمجتمع حتى الآن.
وقال عبر حسابه في تويتر: مستمرون بالجرعة الثانية للفئة العمرية (60) عاماً وأكثر، وسيكون الإعلان عن موعد الجرعة الثانية حسب التقدم بتغطية المجتمع، ووفق فئات الأولوية، وتوافر توريد اللقاحات من خلال حسابات وزارة الصحة أو المؤتمر الصحفي.
، متحدث "الصحة": أكثر من 15 مليوناً أخذوا اللقاح والجرعة الثانية وفق فئات الأولوية ،
المصدر : الخليج 365
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