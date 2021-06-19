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أدانت مملكة البحرين -بشدة- قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بإطلاق طائرة دون طيار "مفخخة" تجاه مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية، في استهدافٍ متواصلٍ ومتعمّدٍ لأمن وسلامة المواطنين والمقيمين.
وأشادت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان لها اليوم، بكفاءة ويقظة قوات دعم التحالف في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها.
وأكدت وقوف مملكة البحرين في صفٍ واحدٍ إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل ما يهدّد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.
وطالبت المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي تشكل خطراً جسيماً على سلامة وأمن المدنيين الأبرياء.
19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442 12:38 PM
المنامة تشيد بكفاءة ويقظة قوات دعم التحالف في اليمنالبحرين تدين إطلاق الحوثي طائرة مفخخة تجاه خميس مشيط
أدانت مملكة البحرين -بشدة- قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بإطلاق طائرة دون طيار "مفخخة" تجاه مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية، في استهدافٍ متواصلٍ ومتعمّدٍ لأمن وسلامة المواطنين والمقيمين.
وأشادت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان لها اليوم، بكفاءة ويقظة قوات دعم التحالف في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها.
وأكدت وقوف مملكة البحرين في صفٍ واحدٍ إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل ما يهدّد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.
وطالبت المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي تشكل خطراً جسيماً على سلامة وأمن المدنيين الأبرياء.
، البحرين تدين إطلاق الحوثي طائرة مفخخة تجاه خميس مشيط ،
المصدر : الخليج 365
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