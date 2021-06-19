شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة : مليون ريال غرامات لمخالفة أنظمة التجارة الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أنه تم توقيع العقوبات على 100 معلن في وسائل التواصل الاجتماعي لمخالفتهم نظام التجارة الإلكترونية، وغرامة تجاوزت مليون ريال بحق 40 منهم.

وأوضح في تصريحات عبر قناة العربية أن هناك لجنة للنظر في إقرار العقوبات على المخالفين لأنظمة التجارة الإلكترونية، مؤكدا أن المخالفات قد تصل إلى إيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية أو حجب موقع المخالفة، وذلك بحسب حجم المخالفة.