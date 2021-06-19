المسند : الشمس تصل أقصى ارتفاع في الرياض اليوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع أستاذ المناخ في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند أن تصل الشمس للارتفاع الأقصى اليوم في الرياض عند الزوال.

وقال المسند :اليوم في الرياض تصل الشمس إلى أقصى ارتفاع لها عند الزوال 88.8 درجات خلال العام، ويكون ظل الزوال الأقصر خلال السنة (شبه معدوم) وسيستمر حتى 24 يونيو والله أعلم.

تأثير ارتفاع الشمس

وتابع المسند : درجة الحرارة اليوم متوقع أن تكون عند معدلها السنوي لمثل هذا اليوم في معظم المناطق عدا الغربية فإنها أعلى من المعدل.

حالة الطقس اليوم

توقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( نجران ،جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة، المدينة المنورة )، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية ، الرياض ، نجران).

توقعات الأرصاد

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف في الجزء الشمالي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج في الجزء الأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

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