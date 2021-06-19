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تنبيه من حالة الطقس في جازان حتى الـ 9 مساءً

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-19

تنبيه من حالة الطقس في جازان حتى الـ 9 مساءً

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في الرؤية الأفقية

متابعات الخليج 365 - الرياض

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من حالة الطقس في جازان حيث تتكون أمطار رعدية على المنطقة ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الحرث، الدائر بني مالك، الريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب .
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 9 مساءً.

حالة الطقس اليوم 

توقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( نجران ،جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة، المدينة المنورة )، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية ، الرياض ، نجران).

توقعات الأرصاد 

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف في الجزء الشمالي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج في الجزء الأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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