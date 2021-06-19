، انتخابات إيران الرئاسية.. فوز "إبراهيم رئيسي" القاضي المتشدّد الذي يخضع للعقوبات الأمريكية ،

محمد بن مسعود - الدمام - حصل على 17.8 مليون صوت ومنافسوه "همتي" و"رضائي" و"هاشمي" يقرّون بالهزيمة

أكّدت "الداخلية" الإيرانية، أن رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي؛ يتقدّم على منافسيه في انتخابات الرئاسة، فيما لا يزال فرز أصوات الناخبين مستمراً.

وأكّدت الوزارة أن رئيسي حصل على أكثر من 17.8 مليون من أصوات الناخبين من إجمالي 28 مليون صوت، حسب النتائج الأولية للتصويت.

وأقرّ مرشحو الانتخابات الرئاسية محسن رضائي، وعبدالناصر همتي، وأمير حسين قاضي زادة هاشمي، بهزيمتهم في الانتخابات الرئاسية وباركوا لإبراهيم رئيسي فوزه.

وتحدثت وكالات الأنباء الإيرانية عن تقدم كبير للمرشح إبراهيم رئيسي، لكن حتى الآن لا توجد إحصائيات رسمية.

وأكدت المصادر أن إبراهيم رئيسي تخطى النصاب القانوني 50%، وحصل على 17.8 مليون صوت، بعد فرز أكثر من 26 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وكانت وزارة الداخلية الإيرانية قد أعلنت أن فرز الأصوات مستمر.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الرئيس المنتخب معروف وسأبارك له بعد الإعلان عن النتائج رسمياً، وشكر الشعب الإيراني على مشاركته في الانتخابات "في هذه المرحلة التاريخية"، وفق تعبيره.

وأدلى ملايين الإيرانيين بأصواتهم، أمس الجمعة، في انتخاباتٍ أشارت التوقعات إلى أنها ستنقل السلطة إلى رئيسي، وهو قاضٍ من المحافظين ويخضع لعقوبات أمريكية.