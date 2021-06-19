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"التعاون الإسلامي" تستنكر استمرار محاولة الحوثي استهداف المدنيين في المملكة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، عن استنكاره الشديد لاستمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف المدنيين في المملكة.

وأدان العثيمين، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية فجر اليوم، طائرة دون طيار مفخخة باتجاه المدنيين في مدينة خميس مشيط، حيث تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول لهدفها.

وشدد الأمين العام، على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، معـداً تلك الأفعال "جرائم حرب".

وأكد العثيمين دعم وتأييد منظمة التعاون الإسلامي لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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