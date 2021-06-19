شكرا لمتابعة خبر عن «المسند»: الشمس تصل إلى أقصى ارتفاع لها عند الزوال بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح أستاذ الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن ‏اليوم السبت في منطقة الرياض تصل الشمس إلى أقصى ارتفاع لها عند الزوال 88.8 درجات خلال العام.

وكشف الدكتور عبدالله المسند، أنه يكون ظل الزوال الأقصر خلال السنة (شبه معدوم) وسيستمر حتى 24 يونيو، بينما ‏درجة الحرارة متوقع أن تكون عند معدلها السنوي لمثل هذا اليوم في معظم المناطق عدا الغربية فإنها أعلى من المعدل.

وتوقع أن تتشكل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاء من مرتفعات: عسير، الطائف، الباحة، جازان، ‏مضيفًا أنه بعد أسبوع حافل بالغبار جراء رياح البوارح، متوقع أن تهدأ (نسبياً) الرياح الشمالية الجافة المثيرة للغبار حتى يوم الأربعاء القادم.

وأشار إلى أن حالياً تبعد الشمس عن الأرض حوالي 152 مليون كيلومترًا، ومع ذلك لا يستطيع أحد أن ينظر إليها ثانية، وكل ما حولك يطبخ حرارة من لهيبها.