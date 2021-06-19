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فيلم وثائقي يستعرض جهود وزارة الدفاع في مواجهة الجائحة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أطلقت وزارة الدفاع، فيلمًا وثائقيًا بعنوان "الدفاع لردع الجائحة"؛ حيث استعرض جهود وزارة الدفاع ممثلة في خلية دعم الأزمات المؤقتة لمواجهة جائحة .

وأوضحت الوزارة، أن الفيلم الوثائقي يستعرض جهود وزارة الدفاع من خلال العمل المبذول في خلية دعم الأزمات المؤقتة لمواجهة جائحة كرونا منذ ظهور أول حالة إصابة مرورًا بالتحديات والصعوبات، ووصولاً إلى ظهور اللقاح، وبداية خطة التحصين الخاصة بوزارة الدفاع، بمشاركة أعضاء خلية دعم الأزمات المؤقتة بوزارة الدفاع.

وعلق قائد خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع، اللواء المهندس ركن محمد بن سلامة البلوي، على هذا العدو الخفي وطريقة مواجهته من خلال خطة متوازنة ومدروسة، والحزم في تطبيق الإجراءات كافة لقمع تفشيه.

وتحدث "البلوي" عن الحد من انتشار ذلك العدو الخفي من خلال تدشين منصة "بلاغ" لجمع معلومات المصابين من منسوبي وزارة الدفاع وحصرهم، والبدء في مرحلة العلاج وفق عمل مستديم لردع الجائحة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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