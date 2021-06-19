شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية تحدد موعد تطبيق برنامج نطاقات لتوفير 380 وظيفة للشباب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن موعد تطبيق برنامج " نطاقات " المطور، مطلع ديسمبر المقبل،مبينة أنه يهدف لتوطين 380 ألف وظيفة للشباب السعودي من الجنسين خلال السنوات الثلاث القادمة.

وقال مدير عام السياسات بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس رياض العبدالكريم أن برنامج "نطاقات" يعمل على تقييم أداء المنشآت وتصنيفها إلى نطاقات حسب نسب التوطين التي يتم تحقيقها، بالإضافة لمقارنة المنشآت بمثيلاتها في الحجم والنشاط ويكافئ النطاق الأفضل بمجموعة من التسهيلات ويوقف الخدمات على المنشآت الواقعة في النطاق غير الآمن، كما يعمل على إعادة توزيع العمالة الوافدة بتسهيل انتقالها من المنشآت غير الملتزمة إلى المنشآت الملتزمة بنسب التوطين.

ومن ناحيته ، أوضح الوكيل المساعد لسياسات العمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الشرقي، أن الوزارة تدرس توطين الوظائف القيادية بالتعاون مع جهات حكومية أخرى، مشيرا إلى أن أهمية مراعاة التوازن في عملية سعودة الوظائف القيادية بالشركات.