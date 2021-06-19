حساب المواطن: يمكن لرب الأسرة حذف التابعين ما عدا الزوجة

الرياض - محمد عبدالله - أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يمكن لرب الأسرة حذف التابعين، ما عدا الزوجة، مشيرًا إلى أن حذف الزوجة يؤثر على الأهلية والاستحقاق له.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- ردًّا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «بإمكان رب الأسرة حذف التابعين باستثناء الزوجة، حتى لا يؤثر على أهليته واستحقاقه». وتابع أن حذف التابعين يتم عن طريق البوابة الإلكترونية، من خلال الرابط التالي بالضغط هنا.

وأضاف برنامج حساب المواطن، أن خطوات حذف التابعين كالتالي: الدخول إلى الحساب، ثم (تفاصيل الطلب- بيانات التابعين) وحذف التابع، ثم الضغط على ايقونة (حفظ).

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