الأرصاد: أمطار وسحب رعدية وعوالق ترابية على بعض مناطق المملكة

الرياض - محمد عبدالله - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية وتكون سحب رعدية ممطرة وعوالق ترابية مصحوبة بتدنّ في الرؤية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق عسير «أبها، المجاردة، النماص، بارق، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيدة، أحد رفيدة، الحرجة، ظهران الجنوب» وجازان «الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب» والباحة «الحجرة، العقيق، القرى، الباحة، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، قلوة» ومكة المكرمة «أضم، الطائف، العرضيات، ميسان» تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

فيما أن هناك تكونًا للسحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في الرؤية على «بدر الجنوب، ثار، حبونا» بمنطقة نجران.

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإنه متوقع تكون عوالق ترابية مصحوبة بتدني في الرؤية على «السليل، وادي الدواسر» بمنطقة الرياض.