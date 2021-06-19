الصحة: لا توجد دراسات تفيد بإيقاف الأدوية قبل أو بعد لقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - قالت وزارة الصحة، إنَّه يجب على المرضى عدم إيقاف تناول الأدوية الخاصة بهم، قبل أو بعد تلقي جرعة لقاح كورونا، مشيرة إلى عدم وجود رابط بين البنج وأخذ اللقاح.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة -عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنَّه «لا يوجد دراسات تفيد بإيقاف الأدوية قبل أو بعد تلقي اللقاح، ولا ينصح بإيقافها دون استشارة الطبيب المعالج».

وقال المواطن في استفساره: إنَّ والدته مريضة ضغط وسكر، وتأخذ إسبرين يوميًا، وأخذت جرعة لقاح كورونا، فهل تستمر على الإسبرين أم توقفه لفترة؟

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة، أنه لا يوجد أي رابط بين البنج الموضعي أو البنج العام وأخذ اللقاحات بما في ذلك لقاحات كورونا (كوفيد-19)، فاللقاح آمن وفعّال ويساهم في الوقاية من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.

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