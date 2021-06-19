أخبار السعودية.. جرعة كورونا الثانية أول يوليو.. وشروط ضم المدد للتأمينات

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة، الموافق 18 يونيو 2021، منها: إتاحة جرعة لقاح كورونا الثانية للجميع بدءًا من يوليو، و6 شروط لضم مدد الخدمة للتأمينات الاجتماعية، و5 مميزات لخدمة أشَر المطورة.

قالت قناة الإخبارية، إنه بدءًا من الشهر المقبل، ستكون الجرعة الثانية متاحة للجميع.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، الجمعة، اكتمال عملية الربط الإلكتروني لإصدار بطاقة صعود الطائرة بالحالة الصحية في تطبيق «توكلنا» للرحلات الداخلية.

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، نحو 6 شروط لضم مدد الخدمة لنظام التأمينات.

طوّر مبتعث سعودي خارطة طريق لمدة 25 سنة لصالح وزارة الإسكان البريطانية، مؤكدًا أن هدفه الوصول إلى صفر انبعاثات للكربون بحلول عام 2040.

أكد تطبيق «توكلنا»، اليوم الجمعة، أن تأمين مركبات المشتركين محفوظ، ويمكنهم استعراضه بكل سهولة ويسر.

قالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إن خدمة أشَر المطورة هي خدمة مطورة للتخاطب مع الأشخاص الصم، وضعاف السمع، لافتة إلى 5 مميزات لهذه الخدمة.

حصدت رغد البغدادي، طالبة الطب والجراحة بجامعة أم القرى، على ميدالية الفضية أثناء مشاركتها في معرض جنيف الدولي للاختراعات2021 الذي نظمته المنظمة العالمية للملكية الفكرية عن مشروعها الحقنة الطبية الإلكترونية.

نجحت 3 جامعات سعودية في الدخول ضمن تصنيف الأفضل عالميًّا في براءات الاختراع، بفضل الحرص في نشر ثقافة الابتكار على مستوى المملكة.

أعلنت الجوازات السعودية، الجمعة، أن البوابة الإلكترونية «مقيم» توفير خدمة إيصال «هوية مقيم» عبر خدمة توصيل الوثائق، توفيرًا للوقت والجهد.

سجلت 3 مدن سعودية، أكثر المدن تعافيًّا من فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية، الجمعة، ضبط شحنة من حبوب ​الكبتاجون المخدرة​ في مرفأ بيروت، كانت معدة للتصدير إلى المملكة العربية السعودية.

قال خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن السعودية تشهد بعد غد الأحد، دخول «موسم التويبع» في فصل الصيف، ومدته 13 يومًا.

أعلن المرور السعودي، الجمعة، بدء تأهيل طريق القريقر المتجه إلى جامعة الملك خالد.

اقرأ أيضا:

أخبار السعودية اليوم.. تمديد فترة رغبات النقل بالتعليم

أخبار السعودية اليوم.. مشاهير في حفل «خادش»