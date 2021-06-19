«أمانة الرياض» تستقبل 954 بلاغًا خطرًا خلال 7 أيام

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز أمانة منطقة الرياض (940)، أن المدة القصوى لتنفيذ أي بلاغ خطر والتعامل معه ضمن نطاق مدينة الرياض هي أريع ساعات. مشيرًا إلى أنه استقبل خلال الـ7 الأيام الماضية 954 بلاغًا خطرًا.

وذكر مركز أمانة منطقة الرياض –عبر تويتر- أنه خلال الفترة من 6 الى 12 يونيو الحالي، تم تلقي (15576) بلاغًا، وبلغ عدد البلاغات المنفذة (14212) بلاغًا، وأن نسبة التي تم التعامل معها بلغت 91%.

وأضاف مركز أمانة منطقة الرياض، أن عدد البلاغات الخطرة بلغ (954) بلاغًا، وأن نسبة تنفيذ البلاغات الخطيرة بلغت 100%.

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