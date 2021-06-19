بالصور.. رفع آثار موجة الغبار من طرق الشرقية

الرياض - محمد عبدالله - قالت أمانة المنطقة الشرقية، إنها بدأت في تنفيذ خطة النظافة العامة ورفع آثار الموجة الغبارية التي تعرضت لها المنطقة مؤخرًا، وشملت عمليات كنس للرمال وغسل الأرصفة والمماشي.

وذكرت أمانة الشرقية –عبر تويتر- أنه بناءً على ما خلفته الحالة الجوية من أتربة وغبار، وجّه أمين المنطقة الشرقية بتنفيذ خطة النظافة العامة وعمليات الكنس الآلـي واليدوي ومعالجة ما خلفته الرياح، وتنفيذ برامج غسل الأرصفة والمماشي من الرمال.

وأضافت الأمانة، أنه تم توزيع عمال الـنظافة والمعدات مع إجراءات تضمن عدم تعرضهم لأضرار صحية.

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