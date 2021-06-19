«توكلنا»: لا يمكن تسجيل مستخدم جديد من خارج المملكة

الرياض - محمد عبدالله - قال تطبيق توكلنا، إنه لا يمكن التسجيل كمستخدم جديد في التطبيق من خارج المملكة.

وأكد تطبيق توكلنا عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أنه يمكن استخدام التطبيق في حال كان المستفيد مسجلًا مسبقًا من داخل المملكة.

وكان تطبيق توكلنا أتاح لمستخدميه الاستفادة من خدماته خارج المملكة؛ حيث يعمل في المرحلة الأولى في نحو 75 دولة حول العالم، ولمعرفة الدول المتاح فيها استخدام التطبيق اضغط هنا.

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