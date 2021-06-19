تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم

محمد الفلاح - السبت 19 يونيو 2021

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، بداية تعاملات اليوم السبت 19 يونيو 2021، رغم صعود المعدن الثمين عالميا.



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 212.68 ريال (56.71 دولار).

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر مبيعا بالمملكة) ليسجل 186.09 ريال (49.62 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 لمستوى 159.51 ريال (42.54 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السعودية، انخفض عيار 14 إلى 124.06 ريال (33.08 دولار).

وتراجع سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية، ليسجل 6618.75 ريال (1765 دولارا).

وهبط سعر الجنيه الذهب في السعودية (8 جرامات من عيار 21) إلى 1488.74 ريال (397 دولارا).

وارتفعت أسعار الذهب ختام تعاملات الجمعة، 1% بعد توقف صعود الدولار ليلتقط أنفاسه في تعويض بعض خسائره الكبيرة المدفوعة بتحول مجلس الاحتياطي الاتحادي صوب لهجة تميل إلى التشديد النقدي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1792 دولارا للأوقية (الأونصة).

وقالت جورجيت بويلي المحللة لدى "إيه.بي.إن أمرو"، إن الذهب تلقى المساعدة من بعض عمليات اقتناص الصفقات عقب المبيعات التي تعرض لها المعدن الأصفر وصعود الدولار "الذي توقف لبرهة".

وأشار البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء إلى أنه سيدرس تقليص برنامجه لشراء الأصول في كل اجتماع يعقده وقدم موعد توقعات بأول زيادات لأسعار الفائدة بعد الجائحة إلى 2023.

وبعد التصريحات التي تميل إلى التشديد النقدي من مجلس الاحتياطي، قفز الدولار لأعلى مستوى في شهرين ويتجه صوب أفضل أسبوع في نحو 9 أشهر.