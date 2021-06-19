شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. سحب ممطرة وأتربة على معظم المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق( نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة )، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف في الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل الى مائج في الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.