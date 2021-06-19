سعر الدولار في مصر اليوم السبت 19 يونيو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 19 يونيو 2021، في تعاملات محدودة بشركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

وساهم استقرار متوسط سعر صرف الجنيه المصري، أمام العملات الأجنبية والعربية الرئيسية، في استقرار أسعار السلع، والسيطرة على معدل التضخم ضمن المستهدف في الشهور الأخيرة.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية للبنوك المصرية.

وبلغ متوسط سعر العملة الخضراء لدى البنك المركزي المصري، 15.599 جنيه للشراء، و 15.698 جنيه للبيع.

وبحسب مسح أجرته ”الخليج 365” على الأسعار في 29 بنكا، سجل متوسط سعر الدولار نحو 15.60 جنيه للشراء، و 15.70 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار



وجاء أعلى سعر للدولار في مصر، عند 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع، في البنك المصري لتنمية الصادرات.

وهيمن سعر 15.60 جنيه للشراء، و 15.70 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في أغلب البنوم، من بينها التجاري الدولي، والإسكندرية، والقاهرة، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني، والعربي الأفريقي، والمصري الخليجي، والمشرق، وبلوم مصر، وعودة، والبركة، والأهلي المتحد.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، نحو 15.58 جنيه للشراء، و 15.68 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر .

توقعات بارتفاع النمو

وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس، إنه من المتوقع أن يستمر النشاط الاقتصادي العالمي في التعافي من جائحة "كوفيد-19".

وأشارت إلى أن الأرقام الأولية تظهر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بلغ 2.9% خلال الربع الأول من 2021، ارتفاعا من 2% خلال الربع السابق.

وقال البنك: "من المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مدفوعا بالتأثير الإيجابي لسنة الأساس بشكل جزئي".

وتوقعت وزارة المالية المصرية، في موازنة العام المالي المقبل، التي تبدأ في الأول من يوليو/ تموز المقبل، أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 5.4% في العام المالي المقبل 2021-2022، من المعدل المتوقع للعام الجاري وهو 2.8%.

أسعار اليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، عند 18.62 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، ثابتا عند نحو 21.80 جنيه للشراء، و21.91 جنيه للبيع.

الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، عند 4.159 جنيه للشراء، و 4.186 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند 4.246 جنيه للشراء، و4.274 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدينار الكويتى، نحو 51.72 جنيه للشراء، و 52.18 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار تعاملات أمس الجمعة.