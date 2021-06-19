شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تكتشف مرض زوجها المزمن بعد الزواج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

روى الإعلامي والكاتب الصحفي، فوزي صادق، عن قصة مواطنة اكتشفت معاناة زوجها من مرض مزمن بعد الزواج..

وأوضح صادق، أن والد الزوجة اتصل بوالد الزوج، قائلا له: "ابنك عصبي جدا ويصرخ وما يحترمني ولايحترم زوجتي".

وأجاب والد الزوج قائلا: "اعتذر منك، نسيت أقولك ان أعراض الأدوية اللي ياخذها لمرضه المزمن تسبب أعصاب ونفسية".

وأشار الكاتب فوزي صادق، أن والد الزوجة قال له: " لو الحكومة خبرتني بهالمعلومات بفحص الزواج مانسبناكم".

وكان فوزي صادق، طالب في وقت سابق بأن يشمل فحص الزواج الكشف السريري والأمراض النفسية، للحد من المشكلات التي تحدث بين الأزواج، والتي يصل بعضها إلى ساحات المحاكم.

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