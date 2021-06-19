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استشاري أمراض معدية: لا يلزم إجراء اختبار للحساسية قبل أخذ اللقاح

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور خالد غليلة، أنه لا يلزم إجراء أي اختبار للحساسية قبل أخذ اللقاح المضاد لفيروس .

وقال غليلة، إن اللقاح آمن لجميع فئات المجتمع، بمن فيهم أصحاب الحساسية والحوامل، وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأشار إلى وجود فئة نادرة تعاني من بعض أنواع الحساسية، وهؤلاء يجرى لهم اختبار قبل اللقاح، لافتا إلى أن تخثر الدم شيء نادر الحدوث مع أخذ اللقاح، وهناك علاج فعال لمثل تلك الحالات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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