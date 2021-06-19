شكرا لمتابعة خبر عن استشاري أمراض معدية: لا يلزم إجراء اختبار للحساسية قبل أخذ اللقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور خالد غليلة، أنه لا يلزم إجراء أي اختبار للحساسية قبل أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا

وقال غليلة، إن اللقاح آمن لجميع فئات المجتمع، بمن فيهم أصحاب الحساسية والحوامل، وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأشار إلى وجود فئة نادرة تعاني من بعض أنواع الحساسية، وهؤلاء يجرى لهم اختبار قبل اللقاح، لافتا إلى أن تخثر الدم شيء نادر الحدوث مع أخذ اللقاح، وهناك علاج فعال لمثل تلك الحالات.